السيتي يهزم باريس ويصطحبه إلى ثمن نهائي الأبطال

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان 2-1 مساء الأربعاء، وتأهل معه إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الأولى.



وسجل كيليان مبابي هدف باريس سان جرمان (50)، قبل أن يتمكن مانشستر سيتي من إحراز التعادل عبر رحيم سترلينج (63)، ثم التقدم عن طريق البديل جابرييل جيسوس (76).



واحتفظ مانشستر سيتي بصدارة المجموعة برصيد 12 نقاط، بفارق 4 نقاط عن باريس سان جيرمان، الذي يفصله عن لايبزج صاحب المركز الثالث 4 نقاط، مع تبقي جولة واحدة من الدور الأول.



وأشرك سان جيرمان ثلاثي هجومه الناري ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، فيما جلس أنخل دي ماريا على مقاعد البدلاء، شأنه شأن سيرجيو راموس الذي تواجد في قائمة الفريق للمرة الأولى بعد شفائه من الإصابة.



في الناحية المقابلة، لجأ مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، إلى الثلاثي برناردو سيلفا ورياض محرز ورحيم سترلينج، في غياب البلجيكي كيفن دي بروين المصاب بفيروس كورونا.



أولى الفرص الخطيرة في اللقاء جاءت في الدقيقة السادسة، عندما ارتقى رودري لاعب وسط سيتي، لركلة حرة، ليسدد الكرة برأسه، قبل أن يبعدها المدافع بريسنل كيمبيمبي من خط المرمى.





وارتفعت راية الحكم في وجه تسديدة نيمار الذي تلقى تمريرة من نون منديز في الدقيقة 17، وبعدها بدقيقة رد سيتي عبر تسديدة محكمة من محرز، ارتدت من ظهير سان جيرمان أشرف حكيمي لتعلو المرمى.



وارتقى مدافع سيتي روبن دياز لركلة ركنية، لكن محاولته الرأسية ذهبت بجانب المرمى بعد ارتدادها من كيمبيمبي في الدقيقة 19.



وتقدم سترلينج بالكرة من الجناح الأيسر، قبل أن يمرر كرة بينية إلى زميله الأوكراني أولكسندر زينتشينكو، الذي أطلق تسديدة متقنة تألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في إبعادها بالدقيقة 22.





وأنقد إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي مرماه من تسديدة منديز في الدقيقة 27، وبعدها بدقيقة واحدة أرسل سيلفا كرة أمام مرمى سان جيرمان، وصلت إلى سترلينج الذي أعاده إلى زينتشينكو، فارتدت تسديدة الأخير من قائد سان جيرمان ماركينيوس.



وأهدر سيتي فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 33، عندما حصل الألماني إلكاي جوندوجان على تمريرة من سيلفا، ليسدد الكرة في القائم، وبعدها بلحظات، اجتهد نافاس لإنقاذ تسديدة من سيلفا.



وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، مرر ميسي بعد تعاون مثمر مع أدريسا جايا الكرة إلى مبابي الذي سدد من موقف مريح فوق المرمى.





تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، مرر رودي كرة بينية إلى جوندوجان الذي واجه الحارس، لكن المدافع كيمبيمبي أبعد تسديدته في اللحظة الأخيرة بالدقيقة 47.



وتمكن سان جيرمان من افتتاح التسجيل في الدقيقة 50، بعد لعبة جماعية اشترك فيها ميسي ونيمار وأندير هيريرا، قبل أن يرسل الأول كرة أمام المرمى، وصلت إلى مبابي الذي سددها من بين قدمي الحارس إيدرسون.



وهدأ الإيقاع قليلا رغم دخول جابرييل جيسوس إلى تشكيلة سيتي، وتعرض أندير هيريرا للإصابة ليدخل مكانه دايلو بيريرا.





وحصل سيتي على مراده عنما سجل التعادل في الدقيقة 63، عندما مرر رودري الكرة داخ منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع لتصل إلى سترلينج الذي أكملها من مسافة قريبة في الشباك بعد لمسة خاطفة من جيسوس.



وشعر سان جرمان بحراجة الموقف، ليشرك دي ماريا عوضا عن جايا، وارتدت تمريرة جيسوس العرضية من 3 مدافعين قبل أن يلتقطها الحارس نافاس في الدقيقة 75، وقبلها تخلص نيمار ممن حوله، قبل أن يواجه الحارس ويسدد بجوار القائم القريب.



وتقدم مانشستر سيتي بالنتيجة في الدقيقة 76، عندما رفع محرز كرة عرضية ذكية، أعاده سيلفا بمهارة إلى جيسوس، الذي وضعها من لمسة واحدة في الشباك، قبل أن يهدأ الإيقاع مجددا في الدقائق العشر الأخيرة.