السعدون: أبكر وقت لغروب الشمس في السنة بدأ أمس ويستمر حتى 9 ديسمبر

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن أبكر وقت لغروب الشمس في السنة بدأ امس الاربعاء في الساعة الرابعة و49 دقيقة مساء ويستمر 16 يوما حتى 9 ديسمبر.

وقال السعدون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الارض تدور حول الشمس دورة كاملة خلال 365 يوما وربع اليوم مبينا ان للارض دورة ثانية حيث تدور على محورها كل 24 ساعة وهذا المحور ليس قائما مع الشمس بل مائل 23 درجة ونصف ولهذا السبب تحدث الفصول ويحدث اختلاف طول اليوم بشكل تدريجي بالزيادة والنقصان كل يوم.

وذكر انه في 23 مارس يتساوى الليل والنهار وفي 20 يونيو يكون طول النهار في اقصى حالاته بطول 14 ساعة ودقيقة واحدة و40 ثانية وفي 23 سبتمبر يتساوى الليل والنهار مرة اخرى وفي 21 ديسمبر يكون الليل في اطول حالاته بطول 10 ساعات و15 دقيقة و47 ثانية.

وبين ان وقت غروب الشمس وشروقها يختلف تبعا لذلك فأبكر وقت لغروب الشمس في السنة يحدث في يوم 24 نوفمبر في الساعة 4 و49 دقيقة مساء وكذلك الايام الستة عشر التي تليه حتى 9 ديسمبر تكون ابكر الايام التي تغيب بها الشمس خلال السنة اما ابكر شروق للشمس فيحدث في يوم 8 يونيو في الساعة 4 و47 دقيقة صباحا.

وأوضح أن آخر وقت لشروق الشمس يكون في يوم 4 يناير في الساعة 6 و43 دقيقة صباحا اما في الصيف فيكون آخر غروب للشمس في يوم 22 يونيو في الساعة 6 و51 دقيقة.