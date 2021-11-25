المصالحة الفاعلة

بعد طي ملف العفو الكريم يتجة التفكير الآن الى كيفية تحقيق المصالحة الوطنية الفاعلة ، والتي ننظر لها على أنها لا تمثل مرحلة عابرة مرتبطة بتشكيل حكومي أو فترة انتخابية لمجلس الأمة ، وإنما مرحلة طويلة المدى تنتج عن توافق وطني يقرب وجهات النظر المختلفة ويَسُدُّ قدر الإمكان الفجوات الغائرة بين الأطراف المتنازعة ؛ ليختفي معها كل مظاهر الانتقام والثأر والتشفي ؛ ويحل محلها الترابط والتآخي والتعاون من أجل كويت المستقبل .

ومن متطلبات نجاح المصالحة الوطنية الفاعلة ؛ وجود مشروع وطني إصلاحي كامل يعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم بآليات عمل وأهداف إجرائية قابلة للطبيق ، تتمحور حول تحقيق رفاهية الإنسان الكويتي.

ولابد أن تكون المصالحة مؤطرة في إطار شرعي وقانوني يحفظ الحقوق علي اعتبارها تمثل مشروعاً وطنياً طويل المدى لا ينتهي بإستحقاق انتخابي بل يتعداه ليصبح مشروعاً شعبوياً يواكب آمال وتطلعات وطموحات الشعب الكويتي . وعليه لا يمكن أن تتم المصالحة الوطنية الفاعلة إلاَّ بتوافق سياسي بين كل مكونات الشعب الكويتي في إطار حضاري شمولي يجد الفرد فيه كافة حقوقه ومتطلباته في إطار العدالة والمساواة والتقاسم العادل للثروة.

ولتحقيق الضرورة السابقة ؛ يحب تفعيل الحراك السياسي والثقافي بهدف ترسيخ مفهوم ديمقراطي يتخلى فيه الفرد عن فكرة العبودية الطوعية للقبيلة، وتحرير العقل المرتهن عند ثقافة القبيلة بمفهومها السلبي.- ينسحب على كل من العائلة والطائفة- وبالتالي الاتطللق بكل قوة نحو عملية إعادة بناء الكويت دولة المؤسسات و الحقوق والحريات خارج كل الحسابات السياسية الضيقة.

ختاما :

قدمت كتلة النواب الستة “جوهر ورفاقة” الى الحكومة مقترح برنامج عمل للفصل التشريعي 2022/2021 وأطلقت عليه «استقامة واستدامة» لبناء شبكة أمان اجتماعي للكويتيين.

واعتمد البرنامج على مرتكزات عدة شملت التوظيف والإسكان ومحاربة الفساد والتعديل على قوانين حماية الأموال العامة وإقرار قانون التأمين الصحي الشامل الذهبي لكل مواطن كويتي منذ الولادة ومعالجة البنية التحتية للضمان الاجتماعي ومعالجة ملف البدون والأمن السيبراني. مشروع وطني مكتمل الأركان والآليات يغطي كافة متطلبات التنمية ؛ فإذا أردنا التنمية المستدامة لنطبق هذا المشروع بشرط نبذ الخلافات ورص الصفوف والتخلي عن كل المصالح الشخصية الضيقة.

اللهم احفظ الكويت وشعبها واميرها من كل مكروه

د.حمود حطاب العنزي