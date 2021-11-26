سقوط مفاجئ لتوتنهام أمام مورا السلوفيني

تأكد أنطونيو كونتي المدرب الجديد لتوتنهام، من صعوبة المهمة التي تنتظره، بعد أن تجرع الفريق هزيمة محرجة 1-2 أمام مورا السلوفيني في دوري المؤتمر الأوروبي، اليوم الخميس.

وتأخر توتنهام بهدف في الدقيقة 11 بتسديدة تومي هورفات، قبل أن يطرد الحكم، رايان سيسينيون لاعب توتنهام، لحصوله على إنذارين في غضون 31 دقيقة.

وكافح توتنهام بـ 10 لاعبين، وأدرك هاري كين، التعادل في الدقيقة 72، لكن أمادي ماروسا سجل هدف الفوز في الدقيقة (90+4) بتسديدة قوية، ليمنح فريقه، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري السلوفيني، انتصارا تاريخيا.

وحصل مورا على أول نقاط له في النسخة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي في خامس محاولة.

ويحتل توتنهام، المركز الثاني في المجموعة، ولا يمكنه الآن احتلال الصدارة للصعود مباشرة لدور الـ 16.

ويتساوى توتنهام في النقاط مع فيتيس أرنهيم صاحب المركز الثالث، قبل مباراته الأخيرة أمام رين متصدر المجموعة، الذي لم يخسر حتى الآن.

وقال كونتي بعدما قاد الفريق في ثالث مباراة له "بعد 3 أسابيع بدأت أفهم الوضع".

وتابع "المهمة ليست سهلة. توتنهام ليس في أفضل حالاته حاليًا".

ونوه "أنا سعيد بالعمل مع توتنهام، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل للتحسن. هناك فجوة بيننا وبين الفرق الكبيرة، لكني لست خائفًا على مستقبل الفريق".

وأتم "لست ساحرًا، وبعد 3 أسابيع من العمل مع الفريق، وجدت لاعبين يرغبون في العمل الجاد، لكن هذه الأمور ليست كافية في بعض الأحيان".