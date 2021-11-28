برشلونة يقلب الطاولة على فياريال بثلاثية

حقق برشلونة انتصارا هاما وثمينَا بنتيجة (3-1) خلال مواجهة فياريال، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الليجا.

وسجل الأهداف لبرشلونة فرينكي دي يونج في الدقيقة 50 وممفيس ديباي في الدقيقة 88، وفيليب كوتينيو من ركلة جزاء في الدقيقة (90+4) بينما سجل صامويل شوكويزي لفياريال في الدقيقة 76.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

بدأت المباراة بمحاولات من برشلونة، حيث سدد عبد الصمد الزلولي لاعب البلوجرانا كرة رأسية اصطدمت بالعارضة الأفقية في الدقيقة 4.

ووقع إريك جارسيا مدافع برشلونة في خطأ ساذج بالكرة، كاد أن يستغلها دانخوما لاعب فياريال، لولا تدخل بيكيه الذي شتت الكرة، ولمست الكرة يده، لكن بعد تدخل تقنية الفيديو "فار" لم يحتسب الحكم خطأ على الفريق الكتالوني في الدقيقة 6.

وسدد ممفيس ديباي كرة قوية بقدمه اليسرى مرت أعلى مرمى فياريال في الدقيقة 8.

وأرسل يريمي بينو لاعب فياريال كرة رأسية مرت أعلى مرمى تير شتيجن حارس برشلونة في الدقيقة 26.

وانطلق أرنوت دانخواما لاعب فياريال داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية قوية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى تير شتيجن حارس برشلونة، في الدقيقة 29.

وسدد باو توريس مدافع فياريال كرة رأسية، تصدى لها تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، وحولها إلى الركنية في الدقيقة 32.

واستمرت محاولات فياريال من أجل تسجيل هدف التقدم في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، لكن دون أي جدوى، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة في تسجيل هدف التقدم للبلوجرانا، حيث أرسل جوردي ألبا كرة عرضية وصلت لممفيس ديباي الذي سدد الكرة وتصدى لها حارس فياريال، لتصل إلى دي يونج الذي أسكنها بسهولة في الشباك في الدقيقة 50 بعد تأكيد صحة الهدف من قبل الفار.

وتألق رولي حارس مرمى فياريال في التصدي لتسديدة أرضية من ممفيس ديباي مهاجم برشلونة في الدقيقة 55، حيث شتتها بقدمه.

وطالب لاعبو فياريال الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 64 إثر التحام قوي من إريك جارسيا على ألبيول مهاجم الغواصات، لكن الحكم رفض احتساب أي شيء.

وكاد تريجيروس أن يًسجل هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 74، حيث تلقى كرة من الطرف الأيمن من شوكويزي داخل المنطقة، لكنه سدد كرة قوية مرت أعلى مرمى تير شتيجن.

واشتكى ألبا من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، إثر تسديد أحد لاعبي فياريال الكرة فيه، ليسقط على الأرض، قبل أن يخرج لتلقي العلاج ولم يستطع استكمال المباراة.

ونجح شوكويزي لاعب فياريال في تسجيل هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 77، إذ تلقى كرة في عمق منطقة جزاء برشلونة من زميله دانخوما ومن لمسة واحدة سبق المدافع مينجويزا وأسكن الكرة الشباك.

وأهدر تريجيريس عدة فرص لتسجيل الهدف الثاني لفياريال وقتل الفريق الكتالوني.

وعكس المتوقع، نجح ممفيس ديباي بمجهود فردي في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 88، حيث راوغ الحارس رولي وسدد في الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 94، انبرى لتنفيذها فيليب كوتينيو الذي نفذها أسفل يمين الحارس رولي، ليؤمن النقاط الثلاث للبلوجرانا.









