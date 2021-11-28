أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تأجيل مباراة توتنهام وبيرنلي التي كان مقرر لها اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء ذلك بعد أن غطى الجليد ملعب "تيرف مور" الذي كان سيستضيف المباراة بين توتنهام وبيرنلي، ضمن مواجهات الجولة الـ13.

وقال بيرنلي في بيان رسمي: "نظرًا للمخاوف المتعلقة بسطح الملعب والمناطق المحيطة، تم اعتبار أنه لا يمكن خوض المباراة بأمان".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما بيرنلي في المركز الـ18 برصيد 9 نقاط.