دوناروما يفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم

تفوق جيانلويجي دوناروما، حارس منتخب إيطاليا وباريس سان جيرمان حاليا، وميلان سابقا، على منافسيه، واقتنص جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم من فرانس فوتبول.

وفاز حارس عرين الأزوري بهذه الجائزة، بفضل توهجه مع منتخب بلاده وقيادته لحصد اليورو الأخير، وحصوله على لقب أفضل لاعب في البطولة.

وتفوق دوناروما على 9 مرشحين في طريقه لنيل الجائزة، هم البرازيلي إيدرسون "مانشستر سيتي"، الكوستاريكي كيلور نافاس "باريس سان جيرمان"، الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز "أستون فيلا"، السنغالي إدوارد ميندي "تشيلسي"، السلوفيني يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد".

والدنماركي كاسبر شمايكل "ليستر سيتي"، والبلجيكي تيبوا كورتوا "ريال مدريد"، الألماني مانويل نوير "بايرن ميونخ"، ومواطنه سمير هاندانوفيتش "إنتر ميلان".