محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 02 ديسمبر 2021

1 ديسمبر، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
02 ديسمبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة .

الحرارة العظمى: 29°
الحرارة الصغرى: 13&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 &#160 قدم.

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