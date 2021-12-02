مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رانغنيك يحصل على تصريح عمل

حصل المدرب المؤقت لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تصريح عمل، ومن المنتظر أن يباشر مهمته فعليا مع الفريق المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الجمعة، وفق ما أعلنه النادي، اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم المان يونايتد لرويترز اليوم الخميس “سيكون رانغنيك في مدرجات الاستاد خلال مباراة اليوم وسيبدأ مهمته الجديدة في صباح الغد”.

وكان الألماني رانغنيك، البالغ من العمر 63 عاما، قد تم تعيينه يوم الاثنين الماضي مدربا مؤقتا للشياطين الحمر حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للنرويجي أولي غونار سولشار .

وكان النادي الإنجليزي أقال سولشار الأسبوع الماضي، فيما كان رانغنيك في انتظار الحصول على تأشيرة عمل في إنجلترا لممارسة مهمته الجديدة.

ورغم أن رانغنيك سيكون موجودا بالفعل في ملعب أولد ترافورد خلال مباراة يونايتد أمام أرسنال في وقت لاحق من اليوم الخميس فإن المدرب المؤقت الحالي مايكل كاريك سيقود الفريق خلال المباراة.

وسيتولى رانغنيك، الذي ترك منصبه كمدير للرياضة والتطوير في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، مسؤولية الفريق لأول مرة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ” البريمرليغ ” ضد كريستال بالاس الأحد المقبل.