محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 03 ديسمبر 2021

2 ديسمبر، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
03 ديسمبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 42 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبروده الى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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