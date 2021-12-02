حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 03 ديسمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 42 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبروده الى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 22°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.