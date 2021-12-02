حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 03 ديسمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
03 ديسمبر 2021
حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 42 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبروده الى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 10°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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