مانشستر يونايتد يعاقب آرسنال بثلاثية برتغالية

استعاد مانشستر يونايتد، نغمة الانتصارات، بالفوز 3-2 على ضيفه آرسنال، مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية يونايتد، برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو "هدفين" في الدقائق 44 و52 و70 على الترتيب.

فيما أحرز ثنائية آرسنال، إيميل سميث روي ومارتن أوديجارد في الدقيقتين 13 و55.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وكاد آرسنال أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، بعدما ارتقى وايت لعرضية من ركنية، مسددًا رأسية أبعدها راشفورد قبل أن تسكن الشباك.

وجاء الظهور الهجومي الأول للمان يونايتد في الدقيقة الثامنة، بتسديدة دالوت من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها رامسدايل.

ورد أوباميانج بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، ذهبت ضعيفة في يد دي خيا.

وحاول رونالدو، منح التقدم المبكر للمان يونايتد في الدقيقة 11، بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرة مرت إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 14، تعرض دي خيا للإصابة في احتكاك مع زميله فريد، وأثناء تلك الهجمة سدد سميث روي، كرة من خارج المنطقة سكنت الشباك أثناء سقوط الحارس الإسباني.

وقرر حكم اللقاء، إلغاء هدف الضيوف، قبل احتسابه بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وبحث يونايتد عن الرد السريع بتسديدة أرضية من رونالدو من داخل المنطقة في الدقيقة 18، ذهبت سهلة في يد رامسدايل.

وسدد ماجواير في الدقيقة 37، كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، أمسك بها رامسدايل.

وأهدر آرسنال، فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38، بعد توغل من مارتينلي داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة أرضية مرت بجوار القائم.

ونجح يونايتد في تعديل النتيجة في الدقيقة 44، بعدما مرر فريد إلى فيرنانديز، ليسدد الأخير، كرة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سدد رونالدو، مقصية ذهبت بعيدًا عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وكاد آرسنال أن يتقدم في النتيجة في الدقيقة 46، بارتقاء من جابريل لعرضية من ركنية مسددًا رأسية قوية، تألق دي خيا في التصدي لها.

وجاء الرد من رونالدو بعدها مباشرة، بالتلاعب ببارتي داخل المنطقة، قبل أن يسدد كرة قوية، تصدى لها رامسدايل.

وتبعه راشفورد بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 50، ذهبت في أحضان رامسدايل.

وتمكن يونايتد من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعدما أرسل راشفورد عرضية من الجانب الأيمن، تابعها رونالدو بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة سكنت الشباك.

ولم يتأخر آرسنال في الرد مسجلًا التعادل في الدقيقة 54 بصورة مشابهة، بعدما أرسل مارتينلي، عرضية من الجانب الأيمن، تابعها أوديجارد بتسديدة مباشرة، فشل دي خيا في التصدي لها.

وأرسل وايت، بينية مميزة لأوباميانج في الدقيقة 65، ليسدد الجابوني كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها دي خيا.

وتحصل يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 68، بعد تعرض فريد للإعاقة من قبل أوديجارد، لم يحتسبها الحكم في البداية، قبل أن يعود ويحتسبها بعد الرجوع للفار، ونفذ رونالدو الركلة بنجاح.

وحاول أوباميانج، تعديل النتيجة بتسديدة مقوسة من داخل المنطقة في الدقيقة 75، ذهبت سهلة في يد دي خيا.

وأهدر أوباميانج فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 78، بعدما تمهدت الكرة أمامه، ليسدد بغرابة في يد دي خيا، لينتهي اللقاء بفوز يونايتد (3-2).