هدف قاتل يمنح ليفربول فوزا غاليا على وولفرهامبتون

تغلب ليفربول بشق الأنفس على وولفرهامبتون، بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب مولينيو مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ديفوك أوريجي الهدف الوحيد في الدقيقة (90)، ليرفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب، مؤقتا، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثامن.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 14، وذلك بعدما تلقى خيمينيز تمريرة داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة قوية ذهبت أعلى العارضة، صاحبها إعلان الحكم عن وجود حالة تسلل.

سيطر ليفربول على الكرة في الدقائق الـ25 الأولى، ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة تذكر على المرمى مع التكتل الدفاعي الكبير لوولفرهامبتون.

أتى الظهور الهجومي الأول لليفربول في الدقيقة 28، بعدما أرسل تياجو بينية سحرية لأرنولد الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة على الطائر ذهبت أعلى العارضة.

وأهدر ليفربول فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 31، بعدما أرسل أرنولد عرضية متقنة ارتقى لها جوتا مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وكاد ليفربول أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 38، بعدما أرسل روبرتسون عرضية أرضية من الجانب الأيسر تجاه صلاح أمام المرمى الخالي من حارسه، قبل أن يتألق سايس في إبعادها في اللحظة الأخيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة، بعدما سدد صلاح كرة من داخل المنطقة في الدقيقة 50، تابعها تياجو بتسديدة اصطدمت بخيمينز وعادت إليه ليسدد كرة أخرى تألق الحارس سا في التصدي لها.

وفي الدقيقة 59، سدد ديندونكير كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها أليسون بنجاح.

وأهدر ليفربول الفرصة الأكبر في المباراة في الدقيقة 60، بعدما استغل جوتا خروجا خاطئا من حارس المرمى، ليركض بالكرة تجاه منطقة الجزاء، ومن ثم يسدد بغرابة كرة في المدافع كوادي أمام المرمى الخالي من حارسه.

وواصل ليفربول سعيه نحو افتتاح التسجيل، بعدما أرسل صلاح بينية مميزة لماني داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70، لينفرد بسا، إلا أن الحارس نجح في إبعاد الخطر.

وحاول ليفربول إيجاد الحلول من خلال التسديد من خارج المنطقة مع التكتل الدفاعي لوولفرهامبتون، وأتت التسديدة من أرنولد في الدقيقة 78، إلا أن كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ومرر فابينيو كرة رائعة بالرأس لماني داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86، لينفرد بسا ويسدد كرة قوية تألق الحارس في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وسجل ليفربول الهدف القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما مرر صلاح الكرة إلى أوريجي داخل المنطقة، ليسدد البلجيكي كرة أرضية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدف دون رد.







