آلية جديدة لمنح رخص القيادة للمقيمين

أشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بجهود رجال المرور البارزة في تنفيذ الخطة المرورية التي تستهدف أمن وسلامة قائدي المركبات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية على الطرق.

وخلال اجتماع مع قيادات قطاع المرور، اليوم الاثنين، ناقش النواف والمجتمعون الاقتراحات الخاصة بتخفيف الازدحامات والكثافة المرورية، حيث تم استعراض عدد من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للمقيمين.

وأكد النواف أن المؤسسة الأمنية تسعى لتطوير أدوات البحث والدراسة للوصول لأفضل الأنظمة المرورية التي تحقق الأهداف المرجوة، مبدياً عدد من الملاحظات التي تساهم في تطبيق الدراسات والخطط على أرض الواقع والتي من شأنها الحد من المشكلة المرورية.