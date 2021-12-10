“الداخلية”: إغلاق موقت بالاتجاهين لبعض الطرق اليوم.. ابتداء من الساعة الثالثة عصرا

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه وبمناسبة وصول ضيف دولة الكويت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فستقوم الإدارة العامة للمرور سوف اليوم ابتداء من الساعة الثالثة (03:00) عصرا بإغلاق موقت بالاتجاهين للطرق التالية:

من المطار الأميري إلى الملك فيصل طول امتداده وحتى التقائه مع الدائري الخامس يمينا الدائري الخامس حتى بوابة قصر بيان.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمرتادي هذه الطرق اتباع إرشادات رجال الأمن، واتخاذ طرق بديلة خلال فترة الإغلاق، ودعت الجميع إلى متابعة حسابات وزارة الداخلية الرسمية (انستغرام: Moi_kuw@، تويتر: Moi_kuw@) لمعرفة مواعيد فتح وإغلاق هذه الطرق أولا بأول.