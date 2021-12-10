تونس أول أضلاع المربع الذهبي العربي بالفوز على عمان

أصبح المنتخب التونسي أول المتأهلين للدور قبل النهائي لكأس العرب، عقب فوزه على نظيره العماني (2/1)، اليوم الجمعة، في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله سيف الدين الجزيري، في الدقيقة 16.

وتعادل المنتخب العماني عن طريق أرشد العلوي، في الدقيقة 66، قبل أن يضيف نسور قرطاج الهدف الثاني سريعا، في الدقيقة 69، بواسطة يوسف المساكني.

وسيلعب المنتخب التونسي في الدور قبل النهائي، مع الفائز من المباراة التي ستجمع، غدا السبت، بين المنتخبين المصري والأردني.

وفرض منتخب تونس سيطرته منذ بداية اللقاء، وفي الدقيقة 13 صوب يوسف المساكني بقوة، لكن أحمد الكعبي أخرج الكرة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 16، مرر حنبعل المجبري كرة ذكية لأمين بن حميدة، الذي مرر في عمق دفاع منتخب عمان إلى سيف الدين الجزيري، الذي ارتقى فوق الجميع ليسجل الهدف الأول لنسور قرطاج بضربة رأسية.

وفي الدقيقة 34، وبعد تبادل كروي رائع بين حنبعل المجبري ومحمد دراجر، مرر الأخير في اتجاه نعيم السليتي، الذي مرت تصويبته فوق المرمى.

وأتيحت فرصة لتونس لمضاعفة النتيجة، في الدقيقة 42، عندما وجد سيف الدين الجزيري نفسه وجها لوجه مع الحارس إبراهيم المخيني، لكنه اختار التمرير للمساكني الذي فشل في اللحاق بالكرة.

وفي الدقيقة 58، أشرك مدرب منتخب عمان، برانكو إيفانكوفيتش، عصام صبحي ومعتز صالح بحثا عن تنشيط هجومي أفضل.

وواصل منتخب تونس البحث عن الهدف الثاني، وكاد أن يسجله في الدقيقة 62 عن طريق الجزيري، لكن تصويبته القوية اصطدمت بجمعة الحبسي لتخرج إلى ركنية.

وأدخلت التغييرات حيوية على الخط الأمامي لعمان، قبل أن ينجح أرشد العلوي في تعديل النتيجة، بتصويبة رائعة من مسافة بعيدة، في الدقيقة 66.

لكن فرحة منتخب عمان لم تدم طويلا، حيث نجح يوسف المساكني في إمضاء الهدف الثاني لتونس بتصويبة رأسية، في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من السليتي.

وضغط منتخب عمان في الدقائق الأخيرة على مناطق تونس، بحثا عن هدف التعادل، الذي كاد أن يتوصل له الغساني في الدقيقة (90+3)، لكن كرته مرت بجانب مرمى معز حسن، لينتهي اللقاء بفوز تونس (2-1).









