“السالمية” يلحق الهزيمة الأولى بـ “الكويت”… وفوز صعب “للقادسية” على التضامن

ألحق السالمية الهزيمة الأولى بـ«الكويت» بهدف دون مقابل في ختام الجولة الرابعة من «دوري stc الممتاز» لكرة القدم، اليوم.

وأحرز المخضرم حسين الموسوي هدف المباراة الوحيد من تسديدة جميلة (41) ضامناً لفريقه 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده الى 7 نقاط، فيما بقي «الأبيض» على نقاطه التسع وتراجع الى المركز الثاني بفارق نقطة خلف كاظمة المتصدر.

وكان القادسية انتزع فوزاً بشق الأنفس على ضيفه التضامن 3-2 اليوم أيضاً.

ورفع «الأصفر» رصيده الى 9 نقاط، فيما بقي «أزرق الفروانية» على نقاطه الثلاث.

سجل للقادسية فهد الأنصاري (16) أحمد الظفيري (49) روماريو ويليامز (86)

وللتضامن الهولندي رونيني نوناتو (14) لورنس تراشي بالخطأ في مرمى فريقه (81)