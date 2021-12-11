قطر تمطر شباك الإمارات بخماسية في كأس العرب

تأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، بعد الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة ثقيلة 5/0، على ستاد البيت بالخور، في دور الثمانية للبطولة التي تستضيفها قطر حاليا، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

سجل اهداف المنتخب القطري علي سالم هدف عكسي في الدقيقة 5، والمعز علي هدفين (28، 45+4)، وبوعلام خوخي في الدقيقة 36، وعبدالعزيز حاتم في الدقيقة 36.

وسيواجه المنتخب القطري في المربع الذهبي الفائز من مباراة الغد والتي تجمع المنتخب الجزائري بنظيره المغربي على استاد الثمامة.

جاء الشوط الأول قوي ومثير من جانب منتخب قطر الذي بادر بالهجوم بحثا عن افتتاح النتيجة في توقيت مبكر وضغط على منافسه في منطقته.

وتمكن من ذلك في الدقيقة 5 من خلال هدف عكسي بعد خطأ ارتكبه مهند العنزي الذي حاول مراوغة المعز علي، هذا الأخير اقتنص منه الكرة ومررها لاكرم عفيف، ومع تدخل المتأخر من عبدالله رمضان المتأخر الذي حاول ابعاد الكرة لكنها اصطدمت بزميله علي سالم وسكنت للشباك.

وبعد تسجيل الهدف واصل المنتخب القطري تفوقه وكاد ان يضيف الهدف الثاني لكنه اهدر العديد من الفرص بواسطة لاعبيه، ابرزها فرصة المعز في الدقيقة 22، بعد ان تلقى كرة رائعة في العمق من المايسترو أكرم عفيف، ولم يحسن المعز علي التعامل مع الفرصة حيث وجد نفسه وجه لوجه مع حارس المنتخب الإماراتي علي خصيف، هذا الأخير تمكن من انقاذ مرماه بنجاح.

لتأتي الدقيقة 27 اعلن فيها حكم المباراة عن ركلة جزاء احتسبها للعنابي بعد لمسة يد من محمد العطاس، سجلها المعز علي بنجاح في الدقيقة 28.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية للمنتخب القطري بعد عرقلة المعز علي في منطقة العمليات من طرف حارس مرمى المنتخب الإماراتي، نفذها خوخي بوعلام بنجاح في الدقيقة 36.

وانهار المنتخب الإماراتي بعد الهدف الثالث، وهذا ماسهل من مهمة العنابي لإضافة هدفين، حيث سجل عبدالعزيز حاتم الهدف الرابع في الدقيقة 44 بتسديدة رائعة، والهدف الخامس بواسطة المعز علي في الدقيقة 45+4.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تواصلت المحاولات القطرية، حيث استمرت الأفضلية لصاحب الأرض واستحوذ على الكرة في مناطق دفاع المنافس وهدد مرماهم في العديد من المناسبات لكنه تفنن في اهدار الفرص.

في المقابل، اضاع علي مبخوت أول فرصة للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 54.

واستمر اللعب سجالا بين المنتخبين، حيث سعى المنتخب الإماراتي لتسجيل الهدف الشرفي لتعديل النتيجة، لكنه فشل في تحقيق ذلك.