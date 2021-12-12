الشايع : تعاون السلطتين وتكاتف الجهات الحكومية المختلفة لانجاز جنوب سعد العبدالله

أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم الاحد القرعة على الدفعة الاولى من الضاحية الاولى للقسائم الحكومية بمشروع جنوب سعد العبداللة بمساحة ٤٠٠ م

من جهته قال وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاسكان والتطوير العمراني شايع عبدالرحمن الشايع أنه نتيجة لتضافر الجهود واجتماعات مكثفة لمجلس الوزراء ومتابعة دقيقة لبرنامج ازالة كافة العراقيل وتعاون مختلف الجهات الحكومية للخروج بهذا الانجاز اليوم حيث وجه شكره الى سمو رئيس مجلس الوزراء على ماقام به من دور في مجلس الوزراء بخصوص مشروع جنوب سعد العبدالله والشكر موصول للوزراء وأعضاء مجلس الامة وأعضاء المجلس البلدي وكادر المؤسسة العامة للرعاية الذين لم يذخروا جهدا في تسريع وتيرة التوزيع وتوفير الجهد والوقت على المواطنين لتسليمهم قسائمهم في اسرع وقت ممكن