متسابق كويتي يحقق المركز الاول في منافسات (تي 3) ويحل ثانيا بالترتيب العام للراليات الصحراوية

حقق المتسابق الكويتي عبدالعزيز البشير المركز الاول في فئة (تي 3) ضمن منافسات الجولة السادسة والخامية ببطولة قطر للراليات الصحراوية للموسم (2021) ليحل ثانيا في الترتيب العام للبطولة .

وحقق البشير المركز الاول في فئة (تي3) على متن سيارة (كانام مافريك اكس 3) بعد ان قطع مسافة المرحلة 220 كيلو مترا مسجلا زمنا وقدره 57ر29ر3 ساعة.

واعرب البشير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد عن سعادته في هذا الفوز بعد منافسة قوية مع المتسابقين المشاركين من قطر والامارات ومصر والاردن وتونس وبريطانيا وبلجيكا وروسيا وجنوب افريقيا والبرتغال.

واضاف ان الجولة السادسه من المسابقة شهدت منافسة مع المتسابقين للفوز في المراكز الاولى مؤكدا ان المتسابقين الكويتيين عازمون على تقديم مستويات افضل في البطولات القادمة وتحقيق نتائج ايجابية تضاف الى انجازات رياضة المحركات الكويتية في المحافل الخارجية.

وشدد البشير على اهمية المشاركة في هذه البطولات الدولية والاقليمية لاكتساب خبرات جديدة والتنافس مع افضل المتسابقين في هذا المجال وبذل اقصى جهد لتحقيق الفوز.

وشهدت الجولة السادسة من بطولة قطر للسباقات الصحراوية التي نظمها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية التي استمرت يومين بمنطقة (الجميلية) مشاركة مميزة من أبرز السائقين والدراجين الذين يمثلون 10 دول.