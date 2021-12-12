أوساسونا يعمق أزمة برشلونة في الدوري الإسباني

ضاعف فريق أوساسونا أزمة ضيفه برشلونة، بعدما أسقطه في فخ تعادل مثير 2-2، اليوم الأحد، في الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبقي برشلونة، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

وبادر برشلونة بالتسجيل في الدقيقة 12 عن طريق نيكولاس غونزاليس، لكن سرعان ما تعادل أوساسونا عن طريق ديفيد غارسيا بعدها بدقيقتين.

وأعاد المغربي الشاب عبدالصمد الزلزولي برشلونة للمقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 49، غير أن الأرجنتيني إزكويل أفيلا منح التعادل لأوساسونا في الدقيقة 86.

وكان برشلونة يطمح للنهوض سريعا من صدمة خروجه المبكر في الأسبوع الماضي من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 21 عاما، بخسارته الموجعة صفر-3 أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني، لكنه عجز عن الخروج من أزمته المستمرة وخيب ظن جماهيره، بتعادل مخيب، يحرمه من فرصة الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإسباني المؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم.