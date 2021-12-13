“يوروبا ليغ”: برشلونة يواجه نابولي في ملحق ثمن النهائي

أسفرت قرعة الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية لبرشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي.

وكان برشلونة فشل في التأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 20 عامًا، لينتقل الى المشاركة في الدوري الأوروبي.

والمرة الأخيرة التي شارك فيها النادي الكاتالوني بهذه المسابقة تعود الى موسم 2003-2004، عندما كانت تسمى كأس الاتحاد الأوروبي، وخرج حينها من الدور السادس عشر على يد سلتيك الاسكتلندي بخسارته صفر-1 في مجموع المباراتين.

وستكون المواجهة في غاية صعوبة على فريق المدرب تشافي هيرنانديس في ظل المستوى غير الثابت الذي يقدمه فريقه وكان آخر فصوله التعادل أمام أوساسونا في الدوري الإسباني 2-2 بعد تلقيه خسارتين في غضون أيام امام ريال بيتيس صفر-1 وامام بايرن ميونيخ الالماني في المسابقة القارية صفر-3.

وتصدر نابولي الدوري الايطالي لفترة طويلة هذا الموسم، وهو يحتل حاليًا المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن إنتر حامل اللقب والمتصدر الحالي.

وسبق للفريقين ان تواجها في دور الـ 16 لمسابقة دوري الابطال عام 2020 وانتهت بتأهل «بلاوغرانا» بفوزه 4-2 في مجموع المباراتين.

واحتل نابولي المركز الثاني في مجموعته ضمن المسابقة الاوروبية الثانية، بعدما ذهب المركز الاول لمصلحة سبارتاك موسكو الروسي بعد تساويهما بعشر نقاط، مع أفضلية المواجهتين المباشرتين لمصلحة الأخير.

كذلك، أسفرت القرعة عن وقوع إشبيلية الإسبانية حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (6 ألقاب) بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي، وأتالانتا الايطالي مع أولمبياكوس اليوناني، ولايبزيغ الالماني مع ريال سوسييداد الإسباني.

وسيتواجه ايضا زينيت الروسي مع ريال بيتيس الإسباني، بوروسيا دورتموند مع رينجرز الاسكتلندي، شيريف تيراسبول المولدافي مغ براغا البرتغالي، وختامًا بورتو البرتغالي مع لاتسيو الإيطالي.

ستقام مباريات الذهاب من هذا الدور في 17 فبراير ومباريات الإياب في 24 من الشهر نفسه. تشارك في ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وتلك التي حلت ثانية في مجموعاتها في «يوروبا ليغ».

وسابقا، كان هذا الملحق يلعب في صيغة دور الـ32، حيث تتأهل الأندية من مجموعات الدوري الأوروبي لتواجه الأندية الهابطة من دوري الأبطال باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها.

لكن وبعد استحداث دوري الـ «كونفرنس ليغ»، تغير نظام المسابقة الأوروبية الثانية.

وينصّ النظام الجديد على تأهل الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في الدوري الأوروبي مباشرة إلى دور الـ16، أما الأندية التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها فتلعب أمام الأندية الهابطة من دوري الأبطال في ملحق ثمن النهائي.

وتأهلت فرق ليون وموناكو الفرنسيان، سبارتاك الروسي، أينتراخت فرانكفورت الالماني، غلطة سراي التركي، النجم الأحمر بلغراد الصربي، باير ليفركوزن الالماني ووست هام يونايتد الانكليزي مباشرة الى الدور السادس عشر. وسيجرى نهائي يوروبا ليغ على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» في مدينة إشبيلية الإسبانية، وسيتأهل الفائز بالدوري الأوروبي (2021-2022) مباشرة إلى مرحلة دور المجموعات لدوري الابطال للموسم المقبل، إضافة إلى مواجهة الفائز بدوري أبطال أوروبا (2021-2022) على الكأس السوبر الأوروبية 2022.