رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد، التي كانت مقررة مساء اليوم، ضمن الجولة 17 على ملعب "أولد ترافورد".



وقالت الرابطة، إن القرار اتخذ "بعد توجيهات من المستشارين الطبيين، بسبب الظروف الاستثنائية" لتفشي فيروس كورونا في مانشستر يونايتد.



وفي وقت سابق الثلاثاء، أغلق يونايتد ملعب تدريب كارينجتون؛ لتقليل مخاطر الإصابة.



وجاءت نتيجة اختبار 42 من لاعبي وموظفي الدوري الإنجليزي الممتاز إيجابية، ضمن الفحوصات التي أعلنت الرابطة نتيجتها، وهو رقم قياسي في أسبوع واحد منذ بداية الفحوصات في مايو/أيار من العام الماضي.



وأكدت أندية برايتون، وتوتنهام، وليستر، وأستون فيلا، ونورويتش، وجود حالات إصابة بالفيروس لديها، وتم تأجيل مباراة برايتون ضد توتنهام يوم الأحد الماضي، بعد تفشي "كوفيد -19" في سبيرز.

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