محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 16 ديسمبر 2021

15 ديسمبر، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
16 ديسمبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية .

الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 13&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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