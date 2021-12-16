“المواصلات” ستوقف الخدمة الهاتفية القديمة بعد التحول الى الألياف الضوئية.. قريبا

دعت وزارة المواصلات مشتركي الخدمة الهاتفية الذين لم يتقدموا بطلب للحصول على خدمة (الألياف الضوئية) في مناطق بيان و مشرف ومبارك العبدالله الجابر (غرب مشرف) للإسراع في استكمال إجراءات تحويل الخدمة من النظام القديم (الكيبل النحاسي) إلى النظام الجديد (الألياف الضوئية) وذلك قبل توقف الخدمة الهاتفية الحالية، موجهة المشتركين من قاطني تلك المناطق السكنية سرعة الاتصال على مقسم مشرف على الأرقام التالية:( 25380000 / 65629838) لتمديد الألياف الضوئية وتركيب جهاز (O.N.T) مجانا قبل توقف الخدمة بسبب تحويل كامل المقسم للعمل بخدمة (الفايبر) بدلا من النظام القديم مع بداية العام القادم 2022.

وأضافت وزارة المواصلات أن فرق العمل الخاصة بها قد واجهت العديد من الصعوبات أثناء تمديد شبكة الألياف الضوئية منها أقدمية التمديدات الأرضية (البايب الداخلي) ورغبة المشتركين بعدم المساس بحدائق منازلهم وصعوبة التواصل مع المشتركين غير المتواجدين في منازلهم.

وأوضحت أن هذه الاجراءات تأتي سعياً لتحقيق نقلة نوعية في عالم الاتصالات وسرعات الانترنت وكذلك مواكبة التطور العالمي وتقديم افضل الخدمات للجمهور في منطقة بيان ومشرف و غرب مشرف، متقدمة بالشكر لمجلسي ادارة جمعية مشرف التعاونية و كذلك جمعية بيان التعاونية لجهودهم في توعية المساهمين من سكان المناطق بهذه الاجراءات وتشجيعهم على الإسراع بتركيب وتمديد الألياف الضوئية (الفايبر) لأصحاب المنازل التي لم يتم تزويدها بالخدمة.