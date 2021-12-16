حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 17 ديسمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
17 ديسمبر 2021
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
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