محمد بن سليم.. أول عربي رئيسا للاتحاد الدولي للسيارات

دخل الإماراتي محمد بن سليم التاريخ من أوسع أبوابه، حيث تم تعيينه رئيسا للاتحاد الدولي للسيارات، اللجنة الرئيسية المسؤولة على أقوى سباقات العالم ومن ضمنها “الفورمولا 1”.

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات، الجمعة، أن الإماراتي محمد بن سليم ، انتخب رئيسا له، خلفا للفرنسي جان تود، ليصبح بذلك أول شخص غير أوروبي يتولى رئاسة الاتحاد المسؤول عن تنظيم بطولات السيارات، ومنها فورمولا 1 وبطولة العالم للراليات وبطولة سباقات القدرة والتحمل.

وتنافس بن سليم (60 عاما) سائق الراليات السابق، والمولود في مدينة دبي ، على المنصب مع المحامي البريطاني غراهام ستوكر الذي عمل نائبا لتود لشؤون الرياضية منذ 2009.

وقرر تود (75 عاما) رئيس فريق فيراري السابق التقاعد بعد أن ظل رئيسا للاتحاد الدولي ثلاث فترات متتالية.