منتخب قطر ثالث كأس العرب على حساب مصر

حصد منتخب قطر الميدالية البرونزية والمركز الثالث ببطولة كأس العرب بعد تفوقه على حساب منافسه منتخب مصر بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية اليوم السبت امتدت إلى 120 دقيقة وانتهت في الوقت الأصلي والإضافي دون أهداف.

سجل لمنتخب قطر بوعلام خوخي وعبد الكريم حسن وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف وكريم بوضياف وأضاع حسن الهيدوس بيما سجل لمنتخب مصر محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأحمد أبوالفتوح وأكرم توفيق وأضاع أحمد حجازي ومحمد شريف.

وحقق منتخب قطر بقيادة مدربه الإسباني فيليكس سانشيز المركز الثالث لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس العرب واحتل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش المركز الرابع.

المباراة في مجملها جاءت مملة في أغلب فتراتها وبعيدة عن الإثارة سوى على فترات متباعدة ببعض المحاولات ، وخطف مشعل برشم حارس مرمى قطر الأضواء بتصدياته الرائعة على مدار اللقاء.

بدأت المباراة بمحاولات للسيطرة على وسط الملعب من جانب المنتخب القطري ولكن الدقائق الأولى لم تشهد محاولات حقيقية على مرمى الشناوي بينما ضاعت فرصة لمنتخب مصر من ضربة رأس بجانب القائم.

وبعد مرور ربع ساعة ، استفاق منتخب مصر وسيطر على الكرة بعدة تمريرات انتهت بفرصة ضائعة بعد انطلاقة من رفعت وتمريرة إلى السولية الذي سدد بجوار القائم ثم رأسية طائشة بعيداً عن المرمى.

انطلق أكرم عفيف وشن هجمة معاكسة قطرية أبعدها دفاع الفراعنة ، وسيطر الهدوء على مجريات الأمور مع تبادل السيطرة بين المنتخبين واشتكى الحارس محمد الشناوي للإصابة بعد اصطدام بعبد الله الأحرق لاعب قطر.

وجه حمدي تسديدة قوية أبعدها الدفاع القطري وانطلق رفعت يساراً ومرر عرضية سريعة إلى شريف الذي اصطدم بالأحرق ومرت الهجمة دون خطورة وخرج الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

أضاع منتخب قطر فرصة خطيرة في بداية الشوط الثاني بعدما أهدر المعز علي تمريرة رأسية من بوعلام أمام مرمى الفراعنة ، ووجه حمدي فتحي تسديدة قوية أبعدها الحارس.. وأجرى منتخب قطر تغييرين بنزول حسن الهيدوس وكريم بوضياف على حساب عبد الله الأحرق وعاصم ماديبو في الدقيقة 58.

تألق الحارس مشعل برشم في إبعاد ضربة رأس رائعة لمنتخب مصر من كرة عرضية سريعة أرسلها عمر كمال وسددها حمدي فتحي ولكن حارس قطر أنقذ الموقف ولم يستطع محمد شريف المتابعة.

انطلق همام أحمد ولكن بلا خطورة مع يقظة للدفاع المصري ، ودفع منتخب قطر بلاعبه محمد مونتاري بدلاً من عبد العزيز حاتم ووجه زيزو تسديدة سهلة للفراعنة وأشرك المنتخب القطري تبديلين جديدين بنزول عبد الكريم حسن ومصعب خضر على حساب همام أحمد وإسماعيل محمد.

منتخب مصر أشرك مهاجمه مروان حمدي على حساب أحمد رفعت الذي بذل مجهوداً كبيراً بينما أضاع محمد شريف انفراداً للفراعنة بعد انطلاقة سريعة ولكن الحارس برشم أنقذ الموقف ببراعة.

انطلق منتخب قطر بكرة مرتدة سريعة ولكن الدفاع المصري أبعدها ورد زيزو بتسديدة قوية أبعدها برشم ، وحاول الهيدوس تمرير كرة عرضية ولكن مرت بلا خطورة مع نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخبين.

أشرك منتخب مصر الثلاثي أكرم توفيق ومصطفى فتحي وأحمد حجازي مع بداية الوقت الإضافي على حساب زيزو وحمدي فتحي ومحمود الونش ، وتألق برشم في إبعاد محاولة مزدوجة للفراعنة بتسديدة مروان وفتحي وتفوق المنتخب المصري بدنياً مع محاولات للوصول للمرمى القطري.

وجه أكرم توفيق تسديدة قوية فوق العارضة ، وأرسل فتوح كرة عرضية لم يتابعها مروان حمدي بشكل مثالي ثم عرضية من مصطفى فتحي مرت أيضاً دون متابعة.. وتألق برشم في التصدي لرأسية مروان.

انطلق عبد الكريم حسن يساراً ومرر بدون متابعة بينما أرسل مصطفى فتحي عرضية بلا خطورة ، ودفع منتخب قطر بلاعبه أحمد علاء الدين بدلاً من المعز علي وشارك محمد مجدي أفشة بدلاً من عمر كمال وضاعت محاولة قطرية مع يقظة الدفاع المصري وأضاع دفاع قطر انطلاقة من مصطفى فتحي وخرج اللقاء بالتعادل ولجأ المنتخبان لضربات الترجيح.