حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 20 ديسمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 26°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.