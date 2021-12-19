محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 20 ديسمبر 2021

19 ديسمبر، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
20 ديسمبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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