قادش يوقف قطار انتصارات ريال مدريد

حسم التعادل السلبي دون أهداف، مواجهة ريال مدريد وقادش، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 18 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وأوقف قادش -بهذا التعادل- سلسلة من 7 انتصارات، لريال مدريد في الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع قادش رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث انطلق فينيسيوس جونيور نحو مرمى قادش، وحاول التسديد لولا تدخل كالا مدافع الخصم، الذي حول الكرة إلى ركنية في الدقيقة 7.

وحاول ألاركون لاعب قادش تهديد مرمى ريال مدريد بتسديدة في الزاوية البعيدة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الميرنجي في الدقيقة 10.

وأرسل توني كروس تصويبة قوية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى قادش في الدقيقة 15.

وسدد فيرلاند ميندي ظهير الريال، كرة قوية ارتطمت بمدافع قادش، وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 18.

وأرسل فيدي فالفيردي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ليديسما حارس مرمى قادش، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 23.

واستمرت محاولات ريال مدريد لكسر دفاعات قادش لكن دون أي خطورة حقيقية، حيث تم اللجوء للتسديد من خارج المنطقة بعد الفشل في اختراق منطقة الخصم.

وصوب كروس كرة أخرى من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى قادش في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل حارس مرمى قادش التصدي لمحاولات الميرنجي، حيث واجه رأسية كروس في الدقيقة 56.

وصوب كاسيميرو كرة قوية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى قادش في الدقيقة 57.

وصوب فالفيردي كرة من على حدود منطقة الجزاء، مرت بعيدًا عن مرمى قادش في الدقيقة 69.

وجاءت محاولة من قادش عبر المهاجم المخضرم نيجريدو الذي تلقى تمريرة من زميله سوبرينو داخل المنطقة، وسدد بجانب مرمى كورتوا في الدقيقة 75.

وأرسل لوكاس فاسكيز كرة عرضية من الطرف الأيمن إلى كروس، الذي سدد كرة قوية ارتطمت بدفاعات قادش في الدقيقة 80.

وتألق ليديسما في التصدي لتصويبة قوية من كروس مجددا في الدقيقة 87.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، صوبها ألابا في الحائط البشري، لترتد مرة أخرى قبل أن يتصدى لها ليديسما، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.





