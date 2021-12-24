وزير الدفاع: استكمال عمليات تحديث وتطوير مختلف الأسلحة والمعدات العسكرية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح أن أمن الكويت لا يتحقق إلا بسواعد أبنائها من حماة الوطن الذين يسعون دائما للمحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد مبينا أن الجيش الكويتي يمضي بخطى ثابتة نحو استكمال عمليات التحديث والتطوير لمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ان ذلك جاء خلال زيارة الشيخ حمد الجابر إلى لواء التحرير الآلي السادس بالمنطقة الشمالية اليوم الجمعة حيث كان في استقباله مساعد آمر القوة البرية العميد الركن عبدالله الجبعة وآمر اللواء العميد الركن طلال فالح.

وأكد وزير الدفاع أن حماة الوطن هم السد الحامي في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وسلامة أراضيها قائلا ان التاريخ يشهد على بطولات وتضحيات منتسبي الجيش الكويتي الذين كانوا في طليعة القوات المشاركة في كافة الحروب العربية والعمليات الانسانية.

وشدد على أن دور حماة الوطن كان مشهودا في التصدي للغزو وتحرير وطنهم من براثن الاحتلال معتبرا أن “هذه المواقف سوف تبقى دائما محل فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي”.

وأوضح البيان أن الزيارة استهلت بتقديم شرح مفصل عن أهم الواجبات المناطة باللواء اضافة لبيان طبيعة المهام التي يقوم بتنفيذها ثم قام وزير الدفاع بجولة داخل اللواء شملت كتيبة المشاة/5 ومبنى المشبهات وميدان رماية المسدس وكتيبة الإمداد/85 وورشة النجارة والصيانة تخللها تقديم عروض للآليات المدرعة وعربات القيادة وأسلحة المشاة.

وأفاد أن الشيخ حمد الجابر نقل خلال الزيارة تحيات وتقدير سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم لمنتسبي الجيش الكويتي مؤكدا حرص القيادة الحكيمة على “متابعة شؤون وأوضاع رجال قواتنا المسلحة والتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها فهم دروع الوطن وهم أول من يلبي نداء الواجب في الدفاع عن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه”.

وأضاف الشيخ الجابر أن الجيش الكويتي يمضي بخطى ثابتة نحو استكمال عمليات التحديث والتطوير لمختلف الأسلحة والمعدات مبينا أن القوة البرية تسلمت الدبابة الجديدة (M1A2K) كما أدخلت القوة الجوية طائرات الكراكال الحديثة ضمن طائراتها العاملة بالخدمة وبدأت في تسلم أولى دفعات طائرات اليوروفايتر.

وبالنسبة للقوة البحرية أوضح أنه “تم التعاقد لصيانه وتحديث السفن والزوارق العاملة ضمن اسطولها والنظر في توفير كافة احتياجات القوة من المعدات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على كفاءة وقدرة قواتنا البحرية”.

ودعا منتسبي القوة البرية إلى مواصلة التعلم والعمل والتدريب لمواكبة خطة التحديث والتطوير وللنهوض بمستوى القوات المسلحة وإعادةالجيش الكويتي إلى سابق عهده الزاخر بالتميز والتفوق والمنافسة.

وعبر عن سعادته واعجابه بما قام به منتسبو الجيش الكويتي من عمليات تحسين واضافة لبعض الاسلحة والمعدات والتي أبهرت الجميع بحجم إمكانياتهم ومهاراتهم اضافة إلى عملهم الدائم والمتواصل في القيام بمهام الصيانة والتحديث للأسلحة الثقيلة واستعدادهم لتنفيذ مختلف التدريبات والواجبات التي يكلفون بها.

وأكد ان “هذه الانجازات تعكس روح فريق العمل الواحد الذي التزمنا على العمل به جميعا في وزارة الدفاع حتى أصبح الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية مطلب الشباب الكويتي الطامح للانضمام إلى صفوف حماة الوطن وخير دليل ما شهدناه خلال حملة (كن منهم) التي نظمتها مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة وشهدت اقبالا فاق جميع التوقعات”.