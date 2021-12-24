حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 25 ديسمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
25 ديسمبر 2021
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 08°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
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