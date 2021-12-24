حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 25 ديسمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 20°

الحرارة الصغرى: 08°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.