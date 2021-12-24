محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 25 ديسمبر 2021

24 ديسمبر، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
25 ديسمبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 08&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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