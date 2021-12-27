“الأرصاد”: طقس اليوم مائل للبرودة نهاراً بارد جداً ليلاً.. والعظمى 19 درجة 

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للبروده نهاراً ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .
وتوقعت أن الطقس سيكون بارداً إلى بارداً جداً ليلاً ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية.
• درجة الحرارة العظمى: 18° C .
• درجة الحرارة الصغرى: 06° C .
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 3 درجات مئوية مما يتسبب بتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية.
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