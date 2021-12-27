محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

27 ديسمبر، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
28 ديسمبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 18°
الحرارة الصغرى: 07&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو لاحقا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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