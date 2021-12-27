“البيئة”: إعفاء ذوي الاحتياجات والمسنين من دفع رسوم الخدمات كافة

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الأحمد، اليوم الاثنين، إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين من دفع كافة الرسوم الحكومية المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وقال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماع له اليوم على إعفاء ذوي الاحتياجات والمسنين من دفع رسم الدخول إلى محمية الجهراء الطبيعية التي تم افتتاحها رسميا أمام الجمهور في 22 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على تحديد رسوم زيارة المحمية التي تعد أول مشروع للسياحة البيئية في البلاد يتم افتتاحه لاستقبال الزوار بقيمة دينار واحد لفئة الأطفال الأقل من عمر 10 سنوات وبقيمة دينارين لمن هم أكبر من ذلك من المواطنين والمقيمين.

وذكر أن مجلس إدارة الهيئة ناقش خلال اجتماعه المواضيع المدرجة على جدول أعماله منها الموافقة على تعديل بعض اللوائح التنفيذية الصادرة في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث واللوائح الصادرة في شأن التنوع البيولوجي.

وتعد محمية الجهراء من المواقع المهمة للطيور المهاجرة حيث تحوي ما يقارب الـ400 نوع منها إضافة إلى «الحصني والعقاب المنقط الكبير الذي يزور المحمية سنويا».

وتبلغ مساحة المحمية 4ر3 كم فيما تصل التوسعة التي يتم العمل عليها حاليا جنوبها وشمالها إلى 18 كم وصولا إلى منطقة جابر الأحمد السكنية والخويسات.

ويتم حجز موعد زيارة المحمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة شريطة أن تكون قبلها بيوم علما بأن مدة الزيارة 5ر1 ساعة يصطحب خلالها فريق من العلاقات العامة الزوار في جولة داخلها ومختلف المراصد المخصصة.

والهيئة العامة للبيئة هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ولها ميزانية ملحقة تعنى بشؤون البيئة ولها الولاية العامة على شؤون البيئة في الدولة وتلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليها المجلس الأعلى للبيئة وتختص بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد.