كورونا يضرب فريق برشلونة

بعد استراحة قصيرة لعيد الميلاد عاد برشلونة على الفور للاستعداد لما تبقى من الموسم وقبل بدء الجلسة التدريبية ثبت إصابة اثنين من لاعبيهم بفيروس كورونا وهما كليمو لونجليه وداني ألفيس.

وبسبب الإصابة بالفيروس، لم يحضر كلاهما جلسة التدريب الثلاثاء كما سيتغيبان عن مواجهة مايوركا في الدوري الإسباني، يوم الاثنين المقبل.

في البداية، أشارت التقارير الأولية من “يومية آرا” الإسبانية إلى أن المدافع الفرنسي لونجليه هو من أصيب بفيروس كوفيد-19، لكن فيما بعد أكد برشلونة إصابة اللاعب البرازيلي ألفيس أيضا، وبالتالي تم تأجيل أول ظهور له مع برشلونة في الليغا.

ونشر الموقع الرسمي للنادي: “كليمو لونجليه وداني ألفيس من نادي برشلونة أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولن يشاركوا في جلسة تدريب الغد”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه متحور أوميكرون الجديد في الانتشار بأوروبا.