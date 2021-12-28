“السكنية”: توزيع الدفعة الثانية من الضاحية الأولى لـ”جنوب سعد العبدالله”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع الدفعة الثانية من الضاحية الأولى من القسائم الحكومية في جنوب مدينة سعد العبدالله التي تشتمل على 134 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 17 أكتوبر 1999.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إنها ستوزع بطاقات القرعة يومي الخميس والاثنين المقبلين في حين سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء المقبل على أن يتم إجراء القرعة يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022.

ودعت المواطنين المدرجة أسمائهم إلى الحضور شخصيا لمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأوضحت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور الى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الثلاثاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.