محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 29 ديسمبر 2021

28 ديسمبر، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
29 ديسمبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 14°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو لاحقا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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