حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 29 ديسمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 14°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو لاحقا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.