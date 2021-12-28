حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 29 ديسمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 14°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو لاحقا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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