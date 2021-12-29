لبنان: ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى الكويت ودول الخليج

ضبط عناصر من الجمارك اللبنانية اليوم الأربعاء، تسعة ملايين حبة من مخدر الكبتاغون مخبأة في شحنة ليمون في مرفأ بيروت كان من المفترض إرسالها إلى إحدى دول الخليج، وفق ما أعلن وزير الداخلية بسام المولوي.

وتشهد صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاغون والاتجار بها ازدهاراً في لبنان، وأحبطت الأجهزة الأمنية مراراً عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصاً.

وقال المولوي للصحافيين بعد تفقده الشحنة في مرفأ بيروت إنه تم ضبط بحسب «التقديرات الأولية حوالى تسعة ملايين حبة كبتاغون»، مشيراً إلى أنه كان من المفترض تصدير الشحنة إلى إحدى دول الخليج.

وأفاد أحد عناصر الجمارك أن الشحنة كانت في طريقها إلى الكويت، لكن ليس واضحاً ما اذا كانت ستتوجه إلى دول أخرى لاحقاً.

وكانت أكياس بلاستيكية مليئة بحبوب الكبتاغون مخبأة في حبات ليمون بلاستيكية وضعت وسط حبوب الفاكهة الطبيعية.

ولا يزال التحقيق جار لتحديد مصدر الشحنة ومكان توضيبها.

وفي أبريل الماضي، أعلنت السعودية تعليق استيراد الفواكه والخضار من لبنان أو السماح بمرورها عبر أراضيها بعد ضبط أكثر من 5,3 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان، وانتقدت الكويت في أكتوبر الحكومة اللبنانية لـ«عدم اتخاذ… الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات».