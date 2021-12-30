“الصحة” : تسعة دنانير حد أقصى لإجراء فحص ال(بي.سي.آر) في القطاع الأهلي اعتبارا من الأحد المقبل

قالت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس إنه في إطار المراجعة والتقييم الدوري لتسعيرة إجراء فحص ال(بي.سي.آر) في القطاع الصحي الأهلي فقد تم خفض تكلفته لتكون بحد أقصى تسعة دنانير كويتية (نحو 752ر29 دولار أمريكي) اعتبارا من يوم الأحد المقبل 2 يناير 2022 وذلك استنادا إلى قرار لجنة التراخيص الطبية.

وأوضحت (الصحة) في بيان صحفي أنها توفر خدمة إجراء هذا الفحص بشكل مجاني عبر مركز الفحص السريع (خدمة السيارات) في منطقة صبحان وكذلك عبر 12 مركزا للرعاية الصحية الأولية في محافظات البلاد الست بعد أخذ موعد مسبق من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.