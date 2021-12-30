حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 31 ديسمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 17°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.