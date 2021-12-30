محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 31 ديسمبر 2021

30 ديسمبر، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
31 ديسمبر 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 17°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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