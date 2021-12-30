حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 31 ديسمبر 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
31 ديسمبر 2021
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 17°
الحرارة الصغرى: 10°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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