محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 02 يناير 2022

1 يناير، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
02 يناير 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
بارد و غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 16°
الحرارة الصغرى: 13&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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