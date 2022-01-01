حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 02 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
بارد و غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 16°
الحرارة الصغرى: 13°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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