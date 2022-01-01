حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 02 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و غائم والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

بارد و غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 16°

الحرارة الصغرى: 13°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.