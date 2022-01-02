وزير الصحة تفقد عدداً من المستشفيات: لا تأثير للأمطار على سير العمل بالمرافق الصحية

تفقد وزير الصحة د. خالد السعيد يرافقه وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا عدداً من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك في إطار المتابعة للوقوف على جهوزية المرافق الصحية تزامناً مع موجة الأمطار التي تشهدها البلاد.

واستمع الوزير خلال الجولة التي شملت مستشفيات مبارك الكبير والعدان والفروانية والجهراء إلى تأكيد مدراء المستشفيات على جهوزيتهم التامة للتعامل مع أي طارئ، كما وجه الوزير بسرعة التعامل والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع أي تجمعات المياه قد تنشأ في محيط المرافق الصحية.

إلى ذلك اطمأنّ الوزير إلى سير العمل بصورة طبيعية في مختلف المرافق الصحية، وعدم تأثر أي منها بموجة الأمطار الحالية حتى هذه اللحظة ولله الحمد.