إصابة ميسي بكورونا

كشف نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، عن هوية اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الباريسي أعلن بالأمس إصابة 4 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا دون الكشف عن هويتهم.

وقال سان جيرمان، في بيان رسمي: "الرباعي المصاب بفيروس كورونا هم: ليو ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناثان بيتومازالا".

وأضاف النادي الفرنسي: "اللاعبون الـ4 يتواجدون حاليًا في العزل الذاتي، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب".

وأتم: "يستمر نيمار جونيور في عمليات التعافي في البرازيل حتى 9 يناير/ كانون ثانٍ الجاري برفقة أعضاء من الطاقم الطبي ومدربي باريس، ولا يزال من المتوقع عودته إلى التدريبات في غضون 3 أسابيع".