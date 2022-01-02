ريال مدريد يبدأ العام الجديد بالسقوط ضد خيتافي

حقق خيتافي انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد على ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 19 من الليجا، على ملعب الأول "كولسيوم ألفونسو بيريز".

وسجل التركي إينيس أونال لاعب خيتافي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 9.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.



بدأت المباراة، بضغط من ريال مدريد، لكن استقبل الميرنجي هدفًا مبكرًا في الدقيقة 9، حيث استغل إينيس أونال مهاجم خيتافي خطأ قاتلا من إيدير ميليتاو مدافع الملكي، داخل المنطقة ليقطع الكرة وينفرد بالحارس كورتوا ويسدد أسفل يساره، محرزًا التقدم لأصحاب الأرض.

وكاد ريال مدريد أن يستقبل الهدف الثاني في الدقيقة 14، بخطأ آخر من ديفيد ألابا، لولا تقدم الحارس تيبو كورتوا الذي شتت الكرة، قبل أن تصل لماكسيموفيتش الذي سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس البلجيكي.

وحاول لوكا مودريتش تعديل النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 17، حيث تلقى تمريرة عرضية من بنزيما وسدد كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة الأفقية.

وأرسل لوكاس فاسكيز كرة عرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى توني كروس داخل المنطقة، والذي سدد على الطائر ومرت الكرة أعلى العارضة الأفقية بقليل، في الدقيقة 19.

واستمرت محاولات ريال مدريد لتعديل النتيجة، لكن دفاع خيتافي الصلب حرم الضيوف من تحقيق مرادهم.

وسدد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد كرة على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت باللاعب ماكسيموفيتش قبل أن تتحول إلى الركنية في الدقيقة 33.

وكاد ألينيا لاعب خيتافي أن يُضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، حيث سدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع ميليتاو وتحولت إلى ركنية، قبل يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، هدد إينيس أونال مهاجم خيتافي مرمى ريال مدريد، بتسديدة في الدقيقة 55، أمسكها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسهولة.

وسدد لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، كرة على حدود المنطقة، بين أحضان دافيد سوريا حارس مرمى خيتافي في الدقيقة 57.

وكاد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أن يسجل هدف التعادل للميرنجي في الدقيقة 67، حيث سدد كرة داخل المنطقة تصدى لها كوينكا مدافع خيتافي بالرأس وحولها إلى الركنية.

وطالب مارسيلو لاعب ريال مدريد الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 70، إثر جذب مدافع خيتافي له من القميص داخل المنطقة، لكن الحكم رفض احتساب أي شيء.

وصوب كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، كرة على الطائر على حدود منطقة الجزاء تألق الحارس دافيد سوريا في التصدي لها وحولها إلى الركنية في الدقيقة 76.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة لريال مدريد على الطرف الأيمن، وتم إرسال كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت لإيسكو الذي سدد بالرأس بين يدي دافيد سوريا حارس مرمى خيتافي في الدقيقة 90.

وفشلت محاولات ريال مدريد لتعديل النتيجة على أقل تقدير، ليحصد خيتافي نقاط المباراة الثلاث، ويتلقى الميرنجي أول هزيمة له في العام الجديد.





