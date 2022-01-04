“الداخلية”: ضبط 9 مركبات استخدمت للإستهتار والرعونة بعد حملة أمنية بمحافظة الأحمدي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الحملات الأمنية والمرورية لضبط الخارجين على القانون، والمخالفين لقواعد وقوانين المرور، قامت مديرية أمن محافظة الأحمدي بحملة مرورية اسفرت عن ضبط 9 مركبات استخدمت لأعمال الإستهتار والرعونة وعمل سباق.