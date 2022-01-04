“الداخلية”: ضبط 9 مركبات استخدمت للإستهتار والرعونة بعد حملة أمنية بمحافظة الأحمدي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الحملات الأمنية والمرورية لضبط الخارجين على القانون، والمخالفين لقواعد وقوانين المرور، قامت مديرية أمن محافظة الأحمدي بحملة مرورية اسفرت عن ضبط 9 مركبات استخدمت لأعمال الإستهتار والرعونة وعمل سباق.
وأكدت الإدارة أن الحملات الأمنية والمرورية مستمرة على مدار الساعة على كافة أنحاء البلاد لضبط المخالفين لقانون المرور خاصة أعمال الإستهتار والرعونة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.
وأهابت الادارة بالمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بقوانين المرور تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
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