متقاضون ومحامون يشتكون من كثرة التأجيلات الإدارية للجلسات في إحدى دوائر “الاستئناف” المدنية

اشتكى متقاضون ومحامون مما وصفوه كثرة التأجيلات الإدارية للجلسات في إحدى الدوائر المدنية في محكمة الاستئناف خلال العام القضائي.

سبر استطلعت الأمر فكانت المفاجأة أن سبب التأجيل الإداري عدم استكمال تشكيل تلك الدائرة وغياب أحد المستشارين عن الحضور لكن ما يثير الاستغراب أكثر حسب مصادر قضائية أن المستشار الدي زعم غيابه هو في حقيقة الأمر كان متواجداً في المحكمة أثناء رفع الجلسة إداريا الساعة العاشرة صباحا.

وحسب معلومات منقولة عن عدد من المحامين فإن جلسات الاستئناف المدني في تلك الدائرة لم تعقد خلال الاعوام القضائية السابقة قبل الساعة ١١ صباحا في أغلب جلساتها وأن بعضها امتد الى منتصف النهار.

وتتساءل المصادر عن السبب في رفع الجلسة ادارياً في ساعة مبكرة و على الرغم من تواجد المستشار الذي يزعم غيابه وهو في المحكمة الأمر الذي يتسبب في تأخير الفصل بين المتقاضين وتعطيل العدالة .