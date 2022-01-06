3 وفيات في حادثين على طريقي الملك فهد والدائري السابع

أدى حادثا سير صباح اليوم إلى وقوع ثلاث وفيات وعدد من الإصابات.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن حوادث التصادم والانقلاب راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، موضحة بأن الحادث الأول تعاملت معه فرقتا إطفاء ميناء عبدالله وأم الهيمان حيث توجهت إلى طريق الملك فهد باتجاه النويصيب بالقرب من منطقة أم الهيمان وتبين وجود تصادم بين باص وشاحنة نقل رمال نتج عنه حالتا وفاة و3 إصابات جميعها لأشخاص ينتمون لإحدى الجنسيات العربية.

وأشارت الإدارة إلى ان «الحادث الثاني هو انقلاب شاحنة على طريق الدائري السابع باتجاه صبحان مقابل منطقة غرب عبدالله مبارك، وقد هرعت له فرقة إطفاء مركز الاستقلال وتبين وجود سائق آسيوي الجنسية محشورا ووقد فارق الحياة».