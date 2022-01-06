الهلال بطلًا للسوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه

توج الهلال بلقب السوبر السعودي، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه بركلات الترجيح (4-3) على الفيصلي، اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

تقدم الفيصلي بهدفين عن طريق محمد العمري ورومان أمالفيتانو في الدقيقتين 16 و24.

وأدرك الهلال، التعادل من خلال سالم الدوسري وياسر الشهراني في الدقيقتين 40 و53.

وشهدت المباراة، طرد لاعب الفيصلي، جوليو تافاريس، في الدقيقة (45+3).

الهلال بدأ اللقاء بشكل هجومي، وسط تراجع كامل من الفيصلي.

ولاحت للهلال، أول فرصة محققه للتسجيل بعد أن انفرد البرازيلي بيريرا بالمرمى بعد تمريرة سلمان الفرج لكن مصطفى ملائكة تدخل فيالوقت المناسب وتصدى للكرة وأخرجها لركنية في الدقيقة 13.

ورد الفيصلي بتسديدة قوية لمحمد العمري من خارج المنطقة الجزاء بعد أن ارتدت من ركنية لتعانق شباك عبدالله المعيوف كهدف سينمائيجميل مع الدقيقة 16.

وحاول الهلال العودة بتسجيل هدف التعادل لكن بسيطرة سلبية .

وفاجىء الفيصلي الهلال بهدف ثاني بعد كرة ثابتة نفذها جاليرمي لعبها جوليو واصطدمت برأس الفرنسي رومان وولجت مرمى المعيوفكهدف ثاني مع الدقيقة 24.

وأنقذ المعيوف مرماه من هدف ثالث بعد أن أعاق جوليو خارج المنطقة وهو شبه منفرد بالمرمى .

واستفاق الهلال بعد نصف ساعة حيث هدد مرمى ملائكة بكرة عرضية لياسر الشهراني لم تجد من يترجمها .

وعاد البريك ولعب كرة عرضية وجدت رأس محمد كنو الذي وضعها فوق العارضة .

وأنقذ المعيوف مرماه من هدف ثالث بعد أن تصدى لكرة جاليرمي في الدقيقة 37.

ونجح الهلال تقليص الفارق بعد هدف جميل جاء من مقصية سالم الدوسري بعد تلقيه عرضية محمد البريك مع الدقيقة 41 .

وقبل أن ينهي الحكم الهولندي الشوط الأول أشهر البطاقة الحمراء في وجه مهاجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس بعد اشتباك مع المدافعالكوري جانغ لينتهي عليها الشوط بتقدم الفيصلي بهدفين مقابل هدف.

دفع مدرب الفيصلي البرتغالي دانييل راموس بالمدافع وليد الأحمد بديلا لخالد الكعبي لتأمين المناطق الخلفية .

وضغط الهلال في محاولة لتسجيل التعادل ولعب محمد كنو كرة عرضية تدخل المدافع وليد الأحمد قبل أن تصل لقوميز.

وأدرك الهلال التعادل مع الدقيقة 54 عبر ياسر الشهراني الذي تابع الكرة العرضية لموسى ماريغا في شباك ملائكة .

وأجرى جارديم أول تغيير إضطراري بعد إصابة محمد البريك ليستبدله بحمد اليامي .

ومع مرور ساعة سجل جاليرمي هدف ثالث للفيصلي بعد انفرد بمرمى المعيوف لكن ألغاه الحكم بعد عودته لتقنية الفيديو لوقوعه بمصيدةالتسلل.

وكاد كنو أن يسجل هدف ثالث للهلال من ضربة ركنية لعبها برأسه وتصدى لها ملائكة مع الدقيقة 65.

وعاد جارديم ليدفع بالبيروفي كاريلو مكان محمد كنو لتنشيط الفريق هجوميا .

وأضاع سالم فرصة الهدف الثالث بعد كرة مرتدة من الدفاع سددها اعتلت العارضة .

وسدد الفرنسي قوميز كرة تصدى لها بصعوبة ملائكة مع الدقيقة 76.

وأجرى مدرب الفيصلي ثلاث تغيرات فدفع بعبدالرحمن الدوسري وأحمد العنزي ومحمد الصيعري، فيما زج جارديم عبدالله الحمدان مكانياسر الشهراني .

وكاد أن يحرز الهلال الهدف الثالث في الوقت الضائع بعد أن لعب سالم كرة عرضية لكاريلو الذي لعبها برأسه أخرجها روسي من المرمى فيالوقت بدل الضائع لينهي بعدها الحكم الشوط الثاني بالتعادل بهدفين لمثلهما وتتجه المباراة لضربات الجزاء.

ونجح الهلال في حسمها بضربات الجزاء بعد فوزه ب(4/3) ، سجل للزعيم ماريجا وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري وسلمان الفرج ، فيمانجح ثلاث لاعبين من الفيصلي بالتسجيل عبر جاليرمي واسماعيل سيلفا وروسي.

حيث أضاع الهلال من البرازيلي بيريرا والفرنسي قوميز ، فيما أضاع من الفيصلي محمد الصيعري وسيلفا ووليد الأحمد .