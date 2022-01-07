مساجد الكويت تطبق التباعد الجسدي بين المصلين

طبق المصلون على مضض، التباعد الجسدي في المساجد، مستنكرين إعادتهم للمربع الأول في تباعد الصفوف، ومتخوفين من أن يطول هذا التباعد، فلم يمر على عودة الصلاة في المساجد إلى هيئتها الطبيعية سوى أشهر حتى عادت الإجراءات الإحترازية المشددة من جديد.

ووجه الأئمة والخطباء المصلين كافة لتطبيق التباعد الجسدي في صلاة الجمعة، حيث باشر العاملون في المساجد وعدد من المتطوعين ترتيب الصفوف وتحديد مسافة التباعد الجسدي فيما بين المصلين والصفوف، مع التشديد على المصلين باتباع الاشتراطات الصحية من لبس الكمام والصلاة على السجادة الخاصة.

وحذر عدد من الخطباء المصلين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع أي إجراءات إدارية لإغلاق المسجد في حال عدم التزام المصلين فيه بالاشتراطات الصحية، معيدين التذكير بالفتاوى الصادرة من هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف بجواز صلاة أصحاب الأعذار من المرضى في منازلهم حفاظا على النفس.

وبينوا أن من أسباب السلامة اتباع الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي أمرت بها الجهات المسؤولة من لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة والبعد عن التجمعات وعدم السفر إلا لضرورة وأخذ التطعيمات المقررة، فالأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله.