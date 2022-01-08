رسميا.. الـ”كاف” يعلن موعد وتفاصيل قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن مواعيد قرعة الدور الأخير من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر2022، والتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا “كوت ديفوار 2023”.

وستجرى قرعة الدور الأخير من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022″، في الـ22 من يناير الجاري، في مدينة دوالا الكاميرونية.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور الأخير الحاسم إلى مستويين، بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المنشور في نوفمبر 2021.

وستلعب المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفا (تقام مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى).

وبحسب تصنيف الـ”فيفا” المنشور في 19 نوفمبر 2021، فإن توزيع المنتخبات العشرة على المستويين سيكون على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال، والمغرب، وتونس، والجزائر ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر، والكاميرون، وغانا، ومالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعلن الـ”الكاف” أيضا، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023″، ستقام في الـ21 من الشهر الجاري في دوالا.

وسيقام الدور التمهيدي بنظام خروج المغلوب عبر مباريات ذهاب وإياب تشمل الفرق ذات التصنيف الأدنى، وفقا لتصنيف الـ”فيفا”.

وتصل الفرق المتأهلة من هذا الدور إلى مرحلة المجموعات المكونة من 48 فريقا.

المصدر: موقع الـ”كاف”